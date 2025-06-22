Pelemir Bitkisi Tanıtıldı, Destek Sağlandı

Pelemir BİTKİSİ TANITIM GÜNÜ DÜZENLENDİ

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki Muratdere Köyü’nde alternatif tarım ürünlerini tanıtmak amacıyla ‘Pelemir Bitkisi Tanıtım Günü’ etkinliği gerçekleştirildi. Bu etkinliğe Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, çeşitli kurum amirleri, Bozüyük Ziraat Odası temsilcileri ve ilgili firmaların yetkilileri katıldı.

ÜRETİM ALANLARI VE SÖZLEŞMELER

Bugüne kadar bin beş yüz dekarda üretim yapıldığı belirtildi. İlçe genelinde on yedi üreticiyle gerçekleştirilen sözleşmeler sayesinde bin beş yüz dekar alanda Pelemir ekimi başladı. Sanayi yağlık sektörü açısından değerlendirilen bu bitki, kuraklık ve soğuğa dayanıklı yapısıyla su ve gübre kullanmadan kolayca yetiştirilebiliyor.

VERİM POTANSİYELİ VE DESTEĞİ

Yetkililere göre, Pelemir, kıraç araziler ve nadasa bırakılan alanlar için önemli bir alternatif sunuyor. Dekara ortalama 120-180 kilogram verim sağladığı ifade edildi. Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemi’nde “diğer ürünler” grubuna dahil edilen Pelemir için üreticilere dekar başına 244 lira destek ödemesi yapılacağı duyuruldu.