Pelin Akil Boşandı Mı?

İKİZ KIZLARINI KUCAKLARINA ALDILAR

Pelin Akil ve Anıl Altan, 2016 yılında ilişkilerine nikah masasında resmiyet kazandırmıştı. Üç yıl sonra, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina dünyaya geldi. Bu güzel aile, çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat sürüyordu.

ÖZEL HAYATLARINI KORUMAK İSTİYORLAR

Pelin Akil, daha önce bir röportajda aile hayatı hakkında “İş toplantısına gidiyoruz. Biraz geç kaldık da kusura bakmayın. Özel hayatımızla ilgili konuşmak istemiyoruz çok fazla. Çocuklarımız var konuşmayı uygun bulmuyoruz. Bir şey söylemek istemiyorum teşekkürler” şeklinde ifadelerle özel hayatlarını korumak istediğini belirtti.

BOŞANMA İDDİALARI

Gündemde Pelin Akil’in boşanıp boşanmadığı merak ediliyor. Ancak ikili, özel hayatlarını gizli tutmayı tercih ediyor. Bu nedenle, ayrılma haberleriyle ilgili net bir açıklama yapılmış değil.