Pelin Akil Ve Anıl Altan Ayrılabilir

AYRILIK İDDİALARI GÜNDEMDE

Uzun bir süredir evli olan Pelin Akil ve Anıl Altan, sosyal medyada paylaştıkları mutlu aile fotoğraflarıyla tanınıyor. Ancak son günlerde çift, ayrılık iddialarıyla magazin gündemine geldi. Özellikle sosyal medya hesaplarındaki bazı değişiklikler ve çiftin birlikte görünmemesi, “Pelin Akil ve Anıl Altan ayrıldı mı?” sorusunu akıllara getirdi.

BOŞANMA KARARI ALDILAR MI?

2016 yılında evlenen ve 2019’da ikiz kızları Alin ile Lina’yı kucaklarına alan çiftin evliliklerinde bir kriz yaşadığı ve boşanma kararı aldıkları yönünde iddialar bulunuyor. “Pelin Akil ve Anıl Altan ayrıldı mı?” sorusu ise sosyal medyada gündemde. İddiaya göre, çift yaklaşık bir ay önce ayrı evlerde yaşamaya başlamış. Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar silinmemiş olsa da, uzun süredir birbirlerinden uzak yaşadıkları söyleniyor.

UYUMSUZLUK VE TAHAMMÜLSÜZLÜK SEBEP OLDU

Boşanma kararının yaz sonuna ertelendiği ve devam eden bir reklam anlaşması yüzünden bu durumun planlandığı bildiriliyor. Çifte yakın kaynaklar, boşanma nedeninin aldatma ya da üçüncü bir kişi olmadığını, çift arasındaki artan uyumsuzluk ve tahammülsüzlük olduğunu ifade ediyor. Her iki taraf da bu konuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapmamış durumda.