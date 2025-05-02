AYRILIK İDDİALARI GÜNDEMDE

Uzun bir süre evli kalan ve sosyal medya hesaplarındaki mutlu aile fotoğraflarıyla tanınan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, son dönemlerde ayrılık iddialarıyla gündeme oturdu. Özellikle sosyal medya hesaplarındaki bazı değişiklikler ve çiftin son zamanlarda birlikte görünmemesi, “Pelin Akil ve Anıl Altan ayrıldı mı?” sorularını beraberinde getiriyor. Peki, Pelin Akil ve Anıl Altan gerçekten ayrıldı mı? Çiftin neden boşanma kararı aldığı ise merak ediliyor. İşte bu konuda detaylar…

EVLİLİKLERİNDE KRİZ YAŞANDI

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Pelin Akil ve Anıl Altan, son günlerde özel hayatlarıyla dikkat çekiyor. 2016 yılında evlenen ve 2019’da ikiz kızları Alin ile Lina’yı kucaklayan çiftin, evliliklerinde ciddi krizler yaşadığı ve boşanma kararı aldığı iddia ediliyor. Son dönemlerde “Pelin Akil ve Anıl Altan ayrıldı mı?” sorusu, sosyal medyada oldukça konuşulan konulardan biri haline geldi. İddiaya göre, çift yaklaşık bir ay önce ayrı evlerde yaşamaya başladı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DEĞİŞİYOR

Sosyal medya hesaplarında birlikte paylaşımların silinmemiş olması dikkat çekse de, çiftin uzun süredir birbirinden uzak bir yaşam sürdüğü ifade ediliyor. Boşanma kararının yaz sonuna ertelendiği ve bu sürecin devam eden bir reklam anlaşması nedeniyle planlandığı da gelen bilgiler arasında. Çifte yakın kaynaklar, boşanmanın sebebinin aldatma ya da üçüncü bir kişi değil, çiftin arasındaki artan uyumsuzluk ve tahammülsüzlük olduğunu belirtiyor. Her iki taraf da konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.