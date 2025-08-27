Pelin Akil Ve Anıl Altan Boşandı

ÇİFTİN TANISMA VE EVLİLİK HİKAYESİ

“Arka Sıradakiler” dizisinin setinde tanıştıktan sonra 2016 yılında evlenen Pelin Akil ile Anıl Altan, 2019’da ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklayarak ailelerini genişletmişti. Yıllarca uyumlarıyla göz dolduran bu çift, son dönemlerdeki ayrılık iddialarıyla tekrar gündeme geldi.

AYRILIK İDDİALARI VE AÇIKLAMALAR

Geçtiğimiz ay Pelin Akil, çiftin evlerini ayırdıklarını duyurdu. Bugün ise çiftin resmi olarak boşandığı bilgisi ortaya çıktı. Magazin dünyasında gösterdikleri uyumla tanınan Pelin Akil ve Anıl Altan, dostluklarını aşka dönüştürerek 2016 yılında nikâh masasına oturmuşlardı.

RESMİ BOŞANMA VE AİLE İLİŞKİLERİ

Uzun süre örnek gösterilen bu ikili, günümüzde sıkça konuşulan ayrılık söylentileriyle de gündeme geliyor. Pelin Akil, bir etkinlikte “Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık ama çocuklarımız için hep birlikte olacağız. Birbirimizi hâlâ çok seviyoruz. Sürekli bir aradayız fakat bu başka anlamlara çekilmesin” diyerek yaşanan süreci açıklamıştı. Ayrıca, çiftin evlilik hayatında yaşadıkları süreçlerle ilgili yeni gelişmeler yaşanırken, bugün Pelin Akil’in açıklamalarından sonra ikilinin resmi boşandığı bilgisi doğrulandı.