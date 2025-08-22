Pelin Dal, Jingdezhen’de Kültür Alışverişi Yapıyor

SERAMİK SANATINDA KÜLTÜREL ALIŞVERİŞ

Dünyanın “porselen başkenti” olarak bilinen Jingdezhen’de, seramik sanatçısı Pelin Dal, Türkiye’nin geleneksel doğaçlama (patchwork) teknikleriyle sanatını birleştiriyor. Sanatı sırasında sırlarla deneyler yapan Dal, ayrı ayrı pişirdiği seramik parçaları yeniden birleştirerek çarpıcı yeni formlar elde ediyor. Jingdezhen Seramik Üniversitesi’nin Uluslararası Seramik Stüdyosu’nda sanat öğrencisi olarak eğitim alan Dal, “Bu bir kültür alışverişi sanki. Hem her parça kendi kimliğini koruyor, hem de parçalar bir araya gelerek yeni bir şey yaratıyor” diyor.

ÇOCUKLUK HAYRANI VE SANAT YOLCULUĞU

Dal’ın porselene olan ilgisi çocukluğuna dayanıyor. Teyzesinin iş seyahatlerinde Çin’den getirdiği zarif hediyelere hayranlık duyan Dal, bu hediyeler arasında kaliteli Jingdezhen porselenlerinin de bulunduğunu hatırlıyor. Bu ışıltılı parçalar, onun sanatsal yolculuğunun temellerini atmış. Üniversitede seramik bölümüne girmesine zemin hazırlayan bu süreç, iki yıl önce Dal’ı Jingdezhen’e getirdi. Şu anda, Çin sanatı ile küresel sanat gelenekleri arasında diyaloğu teşvik eden bir oturum programıyla bu tarihi şehre davet edilen uluslararası sanatçı topluluğunun aktif bir üyesi.

İLHAM ALDIĞI GÖSTERİLER

Dal, Jingdezhen’deki ilk Çin Yeni Yılı’nda izlediği canlı ejderha dansı gösterisini oldukça büyüleyici bulduğunu belirtiyor. Bu gösteriden esinlenerek hazırladığı, ortasında uğurlu bulutlar arasında kıvrılan bir Çin ejderhası bulunan sarı çömlek tabak, Türk sanatından gelen narin leylak çiçekleriyle çerçevelendi ve onun imza eserlerinden biri haline geldi. Dal, “Ejderhalar Çin halkı için derin bir anlam taşıyor. Bu sembolü Türkiye’de sevilen çiçeklerle bir araya getirerek, iki kültür arasında bir diyalog oluşturmak istedim” şeklinde ifade ediyor.

TARİHİ BAĞLARIN YENİDEN KEŞFI

Osmanlı tüccarları, Jingdezhen’in mavi-beyaz porselenlerini yüzyıllar boyunca ülkesine taşıdı. Bu porselenler, padişahların saraylarının süslenmesinde kullanıldı ve Türk seramik sanatını etkiledi. Topkapı Sarayı, dünyanın en büyük mavi-beyaz Çin porselen koleksiyonuna ev sahipliği yaparak bu kültürel köprünün kalıcılığının bir kanıtını sunuyor. Günümüzde Türk öğrenci, sanatçı ve girişimcilerin yeni nesli bu tarihi bağları yeniden keşfetmeye devam ediyor. Jingdezhen Seramik Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Dal da bu kuşağın bir parçası. Yakın zamanda yedi genç Türk sanatçıyla birlikte, Jingdezhen’in zamansız geleneklerini çağdaş uluslararası vizyonlarla birleştiren bir grup sergisine katıldı. Dal, “Jingdezhen’de milliyet ve dilin önemi yok. Porselenin kendisi evrensel bir dil ve doğrudan kalbe hitap ediyor” diyor.