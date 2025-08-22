Pelın Dal, Porselen Sanatında Kültürel Diyalog

SERAMİK SANATINDA KÜLTÜRLER ARASI DİYALOG

NANCHANG, 22 Ağustos — Seramik sanatçısı Pelin Dal, dünya genelinde “porselen başkenti” olarak bilinen Jingdezhen’de sanatını Türkiye’nin geleneksel doğaçlama (patchwork) teknikleriyle bir araya getiriyor. Eserlerini yaratırken denemeler yaparak, seramik parçalarını ayrı pişirip yeniden birleştirerek etkileyici yeni şekiller ortaya çıkaran Dal, seramiğe yenilik getiriyor. Jiangxi eyaletindeki Jingdezhen Seramik Üniversitesi’nin Uluslararası Seramik Stüdyosu’nda sanat öğrencisi olan Dal, “Bu bir kültür alışverişi sanki. Hem her parça kendi kimliğini koruyor, hem de parçalar bir araya gelerek yeni bir şey yaratıyor” diyor.

ÇOCUKLUĞUNUN İZLERİ

Dal’ın porselene olan merakı çocukluk yıllarına dayanıyor. Çocukken teyzesinin iş seyahatlerinde Çin’den getirdiği zarif hediyelere duyduğu hayranlığı hatırlayan Dal, bunların içinde kaliteli Jingdezhen porselenlerinin de bulunduğunu vurguluyor. Dal, bu ışıltılı parçaların onun sanatsal yolculuğunun temelini attığını ifade ediyor. Bu yolculuk, üniversitede seramik bölümüne yönelmesine ve iki yıl önce Jingdezhen’e gelmesine neden olmuş. Şu anda Dal, Çin sanatıyla küresel sanat gelenekleri arasında diyalog oluşturan bir oturum programıyla bu tarihi şehre davet edilen uluslararası sanatçı topluluğunun bir parçası.

KÜLTÜREL ETKİLEŞİMİN İZLERİ

Dal’ın Çin kültürü ile ilgili anlayışı derinleşirken, bu kültür onun çalışmalarını da şekillendiriyor. Jingdezhen’de geçirdiği ilk Çin Yeni Yılı’nda izlediği canlı ejderha dansı gösterisini büyüleyici bulan Dal, bu deneyimden ilham alarak, “Ejderhalar Çin halkı için derin bir anlam taşıyor. Bu sembolü Türkiye’de sevilen çiçeklerle bir araya getirerek, iki kültür arasında bir diyalog oluşturmak istedim” diyor.

TARİHİ BAĞLARA YENİ BİR SOLUK

Osmanlı tüccarları, yüzyıllar boyunca Jingdezhen’in mavi-beyaz porselenlerini ülkemize taşımış, bu eserler padişahların saraylarını süslemiş ve Türk seramik sanatında derin etkiler bırakmış. Günümüzde, Türk öğrenci, sanatçı ve girişimcilerin yeni nesli bu tarihi bağları yeniden keşfetmekte. Dal da bu genç sanatçılar arasında yer alıyor. Jingdezhen Seramik Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Dal, son zamanlarda yedi genç Türk sanatçıyla birlikte, Jingdezhen’in geleneksel uygulamaları ile modern uluslararası vizyonları bir araya getiren bir grup sergisine katıldı. Dal, “Jingdezhen’de milliyet ve dilin önemi yok. Porselenin kendisi evrensel bir dil ve doğrudan kalbe hitap ediyor” diyor.