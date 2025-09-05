Pelin’in Şehir Turu Kutlaması Başarıyla Tamamlandı

HASTALIKLA MÜCADELE GÜCÜ

Hemşire Pelin Uzunoğlu, bir özel kurumda görev yaptığı sırada 4 Haziran’da meme kanseri teşhisi aldı. Üç ayrı hastanede tedavi gören Uzunoğlu, iki kez ameliyat oldu ve toplamda altı kür ağır kemoterapi ile radyoterapi tedavisi aldı. Tedavi sürecinde işini kaybeden ve eşi hastalığı yüzünden kendisini terk eden Pelin Uzunoğlu, pes etmeyi düşünmedi. Yaklaşık 15 aylık tedavinin sonunda hastalığı atlattı. 3 Eylül’de son ilacını alan Uzunoğlu, tedavisinin tamamlanmasının ardından kendisini gelin arabası gibi süslediği otomobiliyle şehir turu atarak kutladı.

KUTLAMA ANLARI

“Kanseri yendim. Kutlamak için kornaya basın” yazılı afiş ve pembe balonlarla donattığı aracıyla Başkent sokaklarında gezen Uzunoğlu, diğer sürücülerden de kornaya basarak kendisine eşlik etmesini sağladı. Tedavi sürecinde kaybettiği saçları yeniden uzamaya başlayan Uzunoğlu, DHA’ya yaptığı açıklamada, hastalığı nedeniyle eşi ile ayrıldığını ve işsiz kaldığını dile getirdi.

TEDAVİ SÜRECİNİN ZORLANILARI

Uzunoğlu, “Kanser teşhisi aldığım süreçte evliydim. Fakat sonrasında eşim ayrılmak istedi ve 20 gün sonra boşandık. Tedavi sürecim, biyopsiler ve patoloji sonuçları derken 1 Temmuz’da tedaviye başladım. 6 kür ağır kemoterapi aldım, bu süreç gerçekten zordu. Bir kadın olarak en yıpratıcı olanı saçlarımın dökülmesiydi. İlk kemoterapinin ikinci haftasında saçım bir anda dökülmeye başladı ve bu büyük bir travmaydı. Ancak zamanla buna alıştım. İki kez ameliyat oldum ve ardından akıllı ilaçlar devam etti. Radyoterapi seanslarımı 3 Eylül itibarıyla tamamladım. Şimdi ise üç aylık kontrollerim devam edecek ve aylık iğnelerim ile hormon terapilerim var” dedi.

Uzunoğlu, kanser sürecinde olan hastalar için motivasyonun son derece önemli olduğunu vurgulayarak, “Hemşire olarak binlerce insana dokundum ve onların şifa bulmalarına yardımcı olmaya çalıştım. Tedavi sürecinde çalışamadığım için kendime, ‘ne yapabilirim?’ sorusunu sordum ve bir sosyal medya hesabı açtım. Buradaki amacım farkındalık yaratmaktı. Bu süreçte birçok takipçi ve dost edindim. Onlarla zaman zaman buluşup kahve içiyorum. Şehir dışına giderek de buluşmalar gerçekleştiriyorum” şeklinde konuştu.