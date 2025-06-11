Pelin Sönmez Gündemde Yeniden Görünüyor

PELIN SÖNMEZ YENİDEN GÜNDEMDE

Bir dönem fenomen haline gelen Akasya Durağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran Pelin Sönmez, uzun bir aradan sonra yeniden dikkatleri üzerine çekiyor. Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle izleyicilerin hafızasında iz bırakan Sönmez, sosyal medya paylaşımları ile hayranlarını şaşırtmayı başarıyor. Dizi, 2008–2012 yılları arasında yayınlandı ve Obayana’nın büyük aşkı olan Dilek, dönemin en sevilen kadın karakterlerinden biri haline geldi.

EVLİLİK VE SANATLA BAĞINI KOPARMAYI SEÇTI

2018 yılında evlenen Pelin Sönmez, bu süreçte hem oyunculuk hem de müzik kariyerine ara vererek ekranlardan uzaklaştı. 37 yaşındaki oyuncu, 2023 yılında evliliğini sonlandırdıktan sonra yeniden gündeme gelmeye başladı. Instagram’da aktif olarak paylaşımlar yapan Sönmez, tatilde çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak büyük beğeni topladı. Doğal güzelliği ile dikkat çeken bu fotoğraf, kısa sürede pek çok beğeni ve yorum aldı.

Geçtiğimiz aylarda Nişantaşı’nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Sönmez, yurt dışında yaşadığını ve sık sık Türkiye’ye seyahat ettiğini belirtti. Ekranlardan uzak olmasına rağmen sanatla ilişkisinin devam ettiğini söyleyen Sönmez, “Oyunculuğu aktif olarak yapmıyorum, dizilerdeki tempolar oldukça yoğun. Ama her yıl bir sinema filmi yapmak istiyorum,” ifadelerini kullanarak hayranlarına umut verdi. Yıllar sonra yeniden gündeme gelen Pelin Sönmez’in değişimi ve samimi açıklamaları, nostaljik bir rüzgar estirirken aynı zamanda sevenlerini heyecanlandırdı.