Pelin Uzunoğlu Kanseri Yendi, Kutladı

KAN SERİ KAZANIMI VE MÜCADELE

Hemşire Pelin Uzunoğlu, özel bir kurumda çalışırken geçen yıl 4 Haziran’da meme kanseri teşhisi aldı. Üç farklı hastanede tedavi edilen Uzunoğlu, iki ameliyatın ardından toplamda altı kür ağır kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördü. Tedavi sürecinde işini kaybeden, eşi hastalığı nedeniyle kendisinden ayrılan Uzunoğlu, mücadeleyi hiç bırakmadı. Yaklaşık 15 ay süren tedaviyle hastalığı yenen Uzunoğlu, 3 Eylül’de son ilacını alarak tedavisini tamamladı. Aynı gün iyileşmesini kutlamak için gelin arabası gibi süslediği otomobiliyle şehir turu attı. “Kanseri yendim. Kutlamak için kornaya basın” yazılı afiş ve pembe balonlarla süslü aracıyla, kornaya basarak Başkent sokaklarında dolaşırken diğer sürücüler de ona eşlik etti.

İFADE ETTİĞİ TRAVMALAR

Tedavi sürecinde kaybettiği saçlarına tekrar kavuşan Uzunoğlu, DHA’ya verdiği ifadelerde, hastalık nedeniyle eşinin kendisini terk ettiğini ve işsiz kaldığını dile getirdi. “Kanser teşhisi aldığım süreçte evliydim. Ancak sonrasında eşim ayrılmak istediğini belirtti ve 20 gün sonra ayrıldık. Ağustos ayında boşandım. İlk kemoterapi sürecim, biyopsiler, patoloji sonuçları derken tedaviye başlamak 1 Temmuz’da gerçekleşti. Sürecimde altı kür ağır kemoterapi aldım. Bu oldukça zor bir süreçti. En çok yıpratan şeylerden biri, saçlarımızın dökülmesiydi. Saçlarım belime kadar uzundu ve bir anda ilk kemoterapinin ikinci haftasında tamamen döküldü. Bu, başlı başına büyük bir travmaydı. Sonrasında buna da alıştım ve iki kez ameliyat oldum. Akıllı ilaçlarım ve radyoterapi tedavim sonrasında 3 Eylül itibariyle tedavilerimi tamamladım. Üç aylık kontrollerim devam edecek ve aylık iğneler ile hormon terapilerim olacak” şeklinde konuştu.

Uzunoğlu, kanser sürecinde motivasyonun ne denli önemli olduğunu vurguladı ve “Hemşireyim, şimdiye kadar binlerce insana yardım ettim. Bu süreçte çalışamayacağım için kendime ‘Ne yapabilirim?’ sorusunu sordum. O gece bir sosyal medya hesabı açtım. Buradaki amacım farkındalık yaratmaktı. Takipçi sayım binleri geçti, birçok dost ve arkadaş edindim. Periyodik olarak buluşarak, kahve içiyoruz. Bir WhatsApp grubu oluşturdum ve meme kanseri olan kadınlarla birlikteyim. Şu anda 241 kadına, mentörlük yapıyorum. Psikolojik destek veriyor ve peruk ihtiyacı olanlara yardımcı oluyorum” dedi.

FARKINDALIK YARATMAK İÇİN YOLA ÇIKTI

Uzunoğlu, iyileşmesini kutlarken farklı bir yol izlemek istediğini belirtti ve “Tedavi sürecinin sona erdiği günde, bir çılgınlık yaparak arabamı süsledim ve Ankara trafiğinde farkındalık yaratmak için dışarı çıktım. ‘Kornaya basın’ dedim ve binlerce Ankaralı bana destek oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu eylemin amacı, insanların gözünde ‘kanser olunca öleceksin’ düşüncesini kırmaktı. Bu acınası bakış açılarını çok iyi biliyorum. Gülümserken bile ‘Pelin, neden gülebiliyorsun?’ türünden cümleler duyuyordum. Evet, kanser kötü bir hastalık ama tedavisi olan ve moral motivasyonla aşılabilecek bir hastalık. Farkındalık için çaba sarf ediyorum. Kanser tanısı aldığında ‘öleceğim’ düşüncesi çok doğal ama ben ilk tanıyı aldığımda ‘neden ben’ cümlesini hiç kurmadım. Bu süreçte ailem, dostlarım ve hiç tanımadığım insanlar sürekli yanımda oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bir kişinin sesi bir diğerine fayda sağlıyorsa, ne mutlu bana” şeklinde açıkladı.