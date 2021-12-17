Pelin Zaman'dan Danilo Zanna ile ilgili iddialara yanıt geldi.

MasterChef yarışmacısı Pelin Zaman’dan Danilo Zanna ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt geldi.

TV8’de yayınlanan ‘MasterChef Türkiye 2021’ yarışmasından geçtiğimiz haftalarda elenen Pelin Zaman, bir takipçisinden gelen İtalyan şef Danilo Zanna ile ilgili dikkat çeken soruyu cevapladı.

‘MasterChef Türkiye’ yarışmasından elenen Pelin Zaman, Tuğçe Demirbilek ile dokuz yıllık evliliği önceki gün tek celsede biten jüri üyesi Danilo Zanna ile aşk yaşadığı dedikodusuna dair açıklama yaptı.

“GÖKHAN AKAR’LA AŞK YAŞIYORUM”

Sosyal medya hesabından zaman zaman şarkıcı sevgilisi Gökhan Akar ile paylaşımlar yapan Pelin Zaman, bir takipçisinin “Danilo Şef ile aşk yaşadığınız doğru mu?” sorusuna, “Aşk yaşıyorum evet ama Gökhan Akar’la” yanıtını verdi.

İtalyan şef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek’in boşanma davası karara bağlandı. İstanbul 12. Aile Mahkemesi’ndeki duruşmada ikili, avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Yaklaşık 20 dakika süren duruşması sonucunda taraflar tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.