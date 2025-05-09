Pelitözü Gölpark, Yaz İçin Hazırlanıyor

PELİTÖZÜ GÖLPARK YAZA HAZIRLANIYOR

Bilecik’in popüler yaşam ve dinlenme merkezi Pelitözü Gölpark, yaz sezonuna hızlı bir hazırlık sürecine girdi. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çevre düzenlemeleri ve yeni iskele çalışmaları hakkında bilgi almak amacıyla alanda incelemeler yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde Gölpark, ziyaretçilerine bu yaz daha modern ve işlevsel bir alan sunacak. Vali Aygöl, Gölpark’ın sadece bir dinlenme noktası değil, aynı zamanda Bilecik’in sosyal ve kültürel yaşamına da canlılık katan bir merkez haline geldiğini belirtti.

GÖLPARKFEST BEKLENİYOR

Ayrıca Vali Aygöl, 13-14-15 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan ve şehrin merakla beklediği GölparkFest’e vurgu yaptı. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan festival, konserler, su sporları, çocuk etkinlikleri, gastronomi ve sanat alanlarını içerecek. Gölpark, yenilenen görünümüyle ve zengin içeriğiyle bu yaz da Bilecik’in en popüler adreslerinden biri olmayı hedefliyor.