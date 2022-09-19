Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Azerbaycan’ı suçladı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve kongre üyelerinden oluşan bir heyet, Ermenistan’daki temaslarına başladı.

Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan ile bir araya gelen Pelosi, çatışmalardan Azerbaycan’ı sorumlu tutarken, “Azerbaycan tarafından başlatıldı, bunun kabul edilmesi lazım. Ermenistan ziyaretimiz Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik yasa dışı ve ölümcül saldırıları nedeniyle büyük önem taşıyor. Bu saldırıları kongre adına şiddetle kınıyoruz” dedi. Bölgedeki sorunun diplomatik yolla çözülmesi gerektiğini belirten Pelosi, Türkiye ve Azerbaycan’ı yıllardır süren çatışmalardan sorumlu tuttuklarını söyledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, Pelosi’nin açıklamalarına tepki gösterilerek, “ABD’nin iç siyasi gündeminin entrikalarının ve lobi çevrelerinin çıkarlarının, Ermenistan üzerinden Güney Kafkasya’ya taşınması kabul edilemez” denildi.