Pelosi, Biden’ın Geç Çekilmesini Eleştirdi

PELOSI’DEN BİDEN’A ELEŞTİRİ

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Joe Biden’ın seçim yarışından geç çekilmesinin Demokratların seçimdeki mağlubiyetine önemli bir etki yarattığını ifade etti. “The Times”a verdiği röportajda, Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın galibiyetiyle sonuçlanan başkanlık seçimlerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Pelosi, Biden’ın geç çekilmesinin Demokratların ön seçimlerdeki başarısını olumsuz yönde etkilediğini vurguladı.

KAMALA HARRIS YETENEKLERİNİ GÖSTEREBİLİRDİ

Pelosi, “Eğer Başkan daha önce çekilseydi, belki ön seçimlerde Kamala Harris dışında başka adaylar da yarışabilirdi.” şeklindeki sözleriyle, Biden’ın daha erken bir karar almasının farklı sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Ayrıca, bu süreçte Harris’in Amerikan halkına daha etkili bir mesaj verebileceğini de ekledi. Pelosi, Biden’ın adaylıktan çekildikten sonra Harris’e desteğini açıklamasının, “açık bir ön seçim” sürecinin önüne geçtiğine dikkat çekti.

“Biden, çok daha erken çekilseydi, her şey çok daha farklı olurdu” diyen Pelosi, bu durumu vurguladı. ABD Başkanı Biden, 21 Temmuz’da yarıştan çekildiğini duyurarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i aday olarak onayladığını ve desteklediğini belirtmişti.