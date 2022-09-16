Pelosi Ermenistan’a gidiyor

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Azerbaycan ile çatışmaların arttığı Ermenistan’a gidiyor.

Pelosi’nin bu hafta sonu yapacağı ziyaretin Ermenistan’a destek amacı taşıdığı belirtildi. POLITICO’da yer alan habere göre; Pelosi, başkent Erivan’da Başbakan Nikol Paşinyan ve diğer hükümet yetkilileriyle görüşecek. Pelosi’nin, geçen ay Tayvan’a yaptığı ziyaret krize neden olmuştu. Ziyaret Çin’in büyük tepkisini çekmişti.

Öte yandan ateşkese varıldığı açıklansa da Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınırda ara ara çatışmalar sürüyor. Azerbaycan ordusu, Kelbecer için tehdit oluşturan Başarkeçar iline bağlı Zod yerleşkesinde bulunan bir Ermeni askeri birliğini yok ettiğini bildirdi. Yayınlanan görüntülerde birliğin binasının ağır hasar aldığı ve bazı Ermenistan askerlerinin bölgeyi terk ettiği görüldü.