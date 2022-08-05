Pelosi: İzin vermeyeceğiz

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Tayvan gezisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Asya turunun son durağı Japonya ziyaretinde konuşan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, büyük gürültü koparan Tayvan gezisinin mevcut statükoyu değiştirmekle ilgisi olmadığını savundu.

Japonya Başbakan Fumio Kishida, Çin’e Tayvan Boğazı ve çevresinde sürdürdüğü tatbikatı durdurma çağrısında bulunurken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise Kishida ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “ABD, Çin’in Tayvan’ı izole etmesine izin vermeyecek” dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan ve Güney Kore’yi ziyaret ettikten sonra Asya turunun son durağı olan Japonya’ya geldi. Pelosi, başkent Tokyo’da Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir araya geldi.

Kahvaltılı bir toplantı gerçekleştiren ikilinin, bölgesel ve küresel meseleleri ele aldığı öğrenilirken, Kishida’nın Pelosi’nin Washington-Tokyo ittifakını güçlendirme, özgür ve açık Hint-Pasifik vizyonunu gerçekleştirme çabalarına liderlik etmeyi sürdüreceğine dair umudunu dile getirdiği kaydedildi.

Pelosi ile görüştükten sonra başbakanlık ofisinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kishida, “Tayvan Boğazı’nda barış ve istikrarın korunmasını sağlamak için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık” ifadelerini kullandı.