Pelosi’den açıklama: Vazgeçmeyeceğiz

Tayvan’a yaptığı ziyaretle Çin’in tepkisini çeken ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’den açıklama geldi.

Pelosi, ziyaretinde ABD’nin Tayvan’dan vazgeçmeyeceğini belirtirken, “Dünyanın otokrasi ve demokrasi arasında seçim yapmak zorunda olduğu bu dönemde Amerika’nın 23 milyon Tayvanlı’ya verdiği destek çok önemli” dedi

Tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği ziyaret gerçekleşti ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan’daki temaslarını tamamladı.

Tayvan’a 25 yıl aradan sonra giden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olan Pelosi, ziyaretini “ABD’nin Tayvan’a olan desteğinden vazgeçmeyeceğini kesin bir şekilde açıklığa kavuşturmak için” gerçekleştirdiğini ifade etti. Tayvan’ın tarihi özgürlüğü seven tüm insanlar için bir ilham kaynağı olarak niteleyen Pelosi, kadın bir lider tarafından yönetilen Tayvan’ın, dünyanın en özgür demokrasilerinden biri olduğunu belirtti.

“Dünyada bir direnç adası” olarak gördüğü Tayvan’ın “umut, cesaret ve kararlılıkla barışçıl ve müreffeh bir gelecek inşa etmenin mümkün olduğunu” gösterdiğini kaydeden Pelosi, gezinin 3 temel direğini güvenlik, ekonomi ve demokratik yönetim diye tanımladı, ABD’nin 3 alanda da iş birliğini sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen ise, Pelosi’ye Tayvan’ın en yüksek dereceli şeref madalyasını taktı. Tsai, Pelosi’ye Tayvan’a bu kritik dönemde verdiği somut destek için teşekkür ederken, Tayvan’ın artan askeri tehditler karşısında geri adım atmayacağını, bağımsızlığına sahip çıkacağını ve “demokrasiyi savunma hattını koruyacağını” söyledi. Tsai, ABD’nin güvenilir bir ortak olduğunu ve güvenlik, ekonomik kalkınma ve tedarik zinciri konularında iş birliğini güçlendirmek için Washington ile çalışmayı sürdüreceklerini de vurguladı.

Temaslarını tamamlayan Pelosi ve beraberindeki heyet, dün ülkeden ayrıldı. Pelosi, Asya turunun devamında Güney Kore ve Japonya’yı da ziyaret edecek. Pekin yönetimi Tayvan’ın Çin’in bir parçası olduğunu savunurken, Tayvan ise bağımsız bir ülke olduğunu belirtiyor. ABD ise Asya-Pasifik bölgesindeki askeri ittifaklarını güçlendirmeye çalışırken, Pekin yönetimi ABD gemilerinin bölgedeki faaliyetlerini “adaya destek sinyali” ve “provokasyon” olarak yorumluyor.