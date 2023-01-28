Pelosi’nin eşine çekiçle saldırmıştı! Görüntüler ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri’nin eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin evine gerçekleştirilen saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Polislerin vücut kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın Pelosi’nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi’ye çekiçle vurduğu anlar yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl 28 Ekim’de eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Kaliforniya’daki evine yapılan saldırıya dair görüntüler yayınlandı.

San Francisco Yüksek Mahkemesi’nin paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde, ihbar üzerine Pelosi’nin evine giden ekipler kapıyı çalıyor.

Kapı açıldığında polisler birbirlerinin elinden çekici almaya çalışan saldırgan ve Paul Pelosi ile karşılaşıyor. Ardından saldırgan çekici alarak Paul Pelosi’ye doğru güçlü bir şekilde savuruyor. İki polis memuru daha sonra saldırganın üzerine atlayarak müdahale ediyor. Görüntülerin devamında Paul Pelosi’nin yerde baygın halde yattığı, polislerin ise saldırganı kelepçelemeye çalıştığı yer aldı.

NANCY PELOSİ GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEK İSTEMEDİ

Görüntü ve ses kayıtlarının servis edilmesinin ardından basına konuşan Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, kocasının hayatına kasteden “ölümcül saldırının görüntülerini seyretmeye niyetli olmadığını” ifade etti.

Ekim ayında gerçekleşen saldırıda 82 yaşındaki Paul Pelosi ağır yaralanmış, çekiçli saldırgan DePape ise gözaltına alınmıştı.

DePape eve zorla girme, darp ve cinayete teşebbüs gibi suçlardan yargılanıyor. DePape hakkında, ABD devlet görevlisini hedef aldığı için 20 yıl, eşine yönelik saldırı için de 30 yıla kadar hapis cezası istenebileceği belirtiliyor.