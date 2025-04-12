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Pembe Ay, 13 Nisan’da terazi

Pembe Ay’ın Etkileri

13 Nisan’da meydana gelecek olan pembe ay, burçları farklı alanlarda etkileyerek yenilikler ve değişimler getirecek. Özellikle bu olay, insanların hayatlarında bazı dönüşümler yaşamasına neden olabiliyor. Gözler, bu özgün dolunayda olacak.

Pembe Ay Ne Zaman ve Nereden Görülecek?

Pembe ay, 13 Nisan saat 00:22’de terazi burcunda gerçekleşecek. 2025 yılında tekrar görünecek bu özel gök olayı, Türkiye’den de izleniyor. “Pink Moon” olarak bilinen bu dolunay, Nisan ayındaki geleneksel bir isim. Ancak, bu ayın pembe görünmemesi, adını Kuzey Amerika’da o dönemde açan pembe “phlox” çiçeklerinden almasıyla açıklanıyor. Yani, gökyüzündeki ay aslında pembe bir görünüm sunmuyor; fakat bu isim mevsimsel bir sembolizmi ifade ediyor.

ÖNEMLİ

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Deprem Durumu Hakkında Bilgi Alın

Afad ve Kandilli Rasathanesi, 13 Nisan 2025'teki depremlerle ilgili verileri açıkladı. Ülkemizde küçük depremlerin yanı sıra endişe verici sarsıntılar da yaşanıyor.
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Süper Loto Sonuçları Açıklandı Mı?

13 Nisan Pazar'da yapılacak Süper Loto çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. Sonuçlar için Milli Piyango Online platformu veya uygulaması üzerinden bilgi alınabilir.

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