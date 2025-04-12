Pembe Ay, 13 Nisan’da terazi

Pembe Ay’ın Etkileri

13 Nisan’da meydana gelecek olan pembe ay, burçları farklı alanlarda etkileyerek yenilikler ve değişimler getirecek. Özellikle bu olay, insanların hayatlarında bazı dönüşümler yaşamasına neden olabiliyor. Gözler, bu özgün dolunayda olacak.

Pembe Ay Ne Zaman ve Nereden Görülecek?

Pembe ay, 13 Nisan saat 00:22’de terazi burcunda gerçekleşecek. 2025 yılında tekrar görünecek bu özel gök olayı, Türkiye’den de izleniyor. “Pink Moon” olarak bilinen bu dolunay, Nisan ayındaki geleneksel bir isim. Ancak, bu ayın pembe görünmemesi, adını Kuzey Amerika’da o dönemde açan pembe “phlox” çiçeklerinden almasıyla açıklanıyor. Yani, gökyüzündeki ay aslında pembe bir görünüm sunmuyor; fakat bu isim mevsimsel bir sembolizmi ifade ediyor.