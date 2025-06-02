Pembe Göl, Ziyaretçi Çekiyor

DALYAN KÖYÜ’NDEKİ PEMBE GÖL

Dalyan köyünde yer alan, Alexandria Troas Antik Kenti döneminde iç liman olarak kullanılmış kalp şeklindeki göl, dünyada bulunan sekiz pembe gölden biri olarak biliniyor. Göl, yılın yalnızca belirli zamanlarında pembe rengi alıyor ve sosyal medyada yayılan fotoğraflarla popülerlik kazanıyor. Bu özellikleri sayesinde göl, ziyaretçilerin sıkça tercih ettiği bir mekan haline geliyor.

Sıcaklık ve tuzluluk seviyelerinin artması nedeniyle ‘Dunaliella salina’ adlı mikroskobik bitkisel canlıların çoğalması, gölde pembe ve kırmızı tonlarının ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu durum göle dikkat çekici bir görüntü kazandırıyor. Bu yıl, mayıs ayının sonlarında göl pembe renge büründü ve havadan dron ile çekilen görüntüler kaydedildi.