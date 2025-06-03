Penaltı Atışı Tekrar Edilecek

PENALTI KURALINDA YENİ DÜZENLEME

IFAB, yeni bir düzenleme duyurdu. Buna göre, penaltıyı atan futbolcunun yanlışlıkla topa iki ayağıyla aynı anda dokunduğunda veya top, vuruştan hemen sonra vuruş yapmayan ayağına ya da bacağına değdiğinde şut gol olursa, atış tekrarlanacak. Açıklamada, “Eğer gol olmazsa, hakem avantaj görmediği sürece endirekt serbest vuruş verilir veya penaltı atışlarında vuruş kaçmış sayılır.” ifadesi yer aldı.

Mart ayında, UEFA, Atletico Madrid’in Real Madrid ile oynadığı maçta Julian Alvarez’in penaltı atışının iptal edilmesine neden olan kuralla ilgili bir başvuruda bulundu. Alvarez, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında, Real Madrid’e karşı oynanan seri penaltılarda Atletico Madrid’in ikinci penaltısını gole çevirmişti. Ancak VAR incelemesi sonucu atış sırasında topun destek ayağıyla temas ettiği belirlenen Alvarez’in golü, çift vuruş yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Real Madrid, penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi.