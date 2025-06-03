Penaltı Atışı Tekrar Uygulaması Geldi

PENALTILARDA YENİ DÜZENLEME

IFAB, yaptığı yeni açıklamada, penaltı atışlarıyla ilgili önemli bir değişikliğe gitti. Artık, penaltıyı atan futbolcunun yanlışlıkla topa aynı anda iki ayağıyla dokunduğunda veya top, vuruştan hemen sonra vuruş yapmayan ayağına veya bacağına değdiğinde, şutun gol olması durumunda atış tekrar edilecek. Açıklamada, “Eğer gol olmazsa, hakem avantaj görmediği sürece endirekt serbest vuruş verilir veya penaltı atışlarında vuruş kaçmış sayılır.” ifadesine yer verildi.

ALVAREZ’İN GEÇERSİZ PENALTISI

Mart ayında, UEFA, Atletico Madrid’in Real Madrid ile oynadığı maçta Julian Alvarez’in penaltı atışının geçersiz sayılmasına neden olan kuralla ilgili başvuruda bulunduğunu bildirdi. Alvarez, Real Madrid’e karşı oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid’in ikinci penaltısını gole çevirmişti. Ancak VAR müdahalesiyle atış sırasında topa destek ayağıyla temas ettiği tespit edilen Alvarez’in golü, çift vuruş yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Real Madrid, çeyrek finale yükselmeyi başardı.