Penaltı Atışları Tekrar Edilecek Artık

YENİ PENALTI DÜZENLEMESİ AÇIKLANDI

IFAB, yaptığı yeni düzenlemeyle birlikte, penaltı atışında atışı gerçekleştiren futbolcunun topa aynı anda iki ayağıyla yanlışlıkla dokunduğu ya da vuruş sırasında topun, vuruş yapmayan ayağına veya bacağına değmesi durumunda, şutun gol olması halinde atışın tekrar edileceğini duyurdu. Açıklamada, “Eğer gol olmazsa, hakem avantaj görmediği sürece endirekt serbest vuruş verilir veya penaltı atışlarında vuruş kaçmış sayılır” denildi.

ALVAREZ’İN PENALTISI İPTAL OLDU

Mart ayında, UEFA’nın Atletico Madrid’in Real Madrid’le oynadığı maçta Julian Alvarez’in penaltı atışının geçersiz sayılmasıyla ilgili başvuruda bulunduğu belirtildi. Alvarez, Real Madrid’e karşı oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında, Atletico Madrid’in ikinci penaltısını gole çevirmişti. Ancak VAR uyarısıyla, atış sırasında topa destek ayağıyla temas ettiği belirlenen Alvarez’in golü, çift vuruş yaptığı gerekçesiyle iptal edilmişti. Real Madrid, penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükselmişti.