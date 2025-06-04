Penaltı Atışları Tekrarlanacak Kurallarda Değişim

YENİ PENALTI DÜZENLEMESİ

IFAB, yayımladığı son düzenlemelerde penaltı atışlarıyla ilgili yeni bir kural getirmiştir. Buna göre, penaltıyı atan oyuncu yanlışlıkla topa iki ayağıyla birden dokunduğunda veya top, vuruş sonrası rakip oyuncunun vuruş yapmayan ayağına değdiğinde eğer şut gol olursa, atış tekrarlanacak. Açıklamada, “Eğer gol olmazsa, hakem avantaj görmediği sürece endirekt serbest vuruş verilir veya penaltı atışlarında vuruş kaçmış sayılır.” deniliyor.

UEFA İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Mart ayında, UEFA, Atletico Madrid’in Real Madrid ile oynadığı maçta Julian Alvarez’in penaltı atışının iptal edilmesiyle ilgili başvurusunu duyurmuştu. Alvarez, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Real Madrid’e karşı giden seri penaltılarda Atletico Madrid’in ikinci penaltısını gole çevirmişti. Ancak VAR uyarısıyla yapılan incelemede, penaltı vuruşu sırasında topa destek ayağının temas ettiği belirlenmiş ve bu neden ile Alvarez’in golü, çift vuruş yaptığı gerekçesiyle iptal edilmiştir. Real Madrid, bu maçta rakibini 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükselmiştir.