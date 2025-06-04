Penaltı Kurallarında Değişiklik: Artık Tekrar Edilecek

YENİ PENALTI DÜZENLEMESİ

IFAB, duyurduğu yeni düzenlemeyle birlikte, penaltı atışlarını etkileyen önemli bir değişiklik yapıyor. Penaltıyı atan futbolcunun yanlışlıkla topa aynı anda iki ayağıyla dokunduğunda veya vurduktan sonra topun vuruş yapmayan ayağına veya bacağına değmesi durumunda, eğer gol olursa atış tekrarlanacak. Açıklamada, “Eğer gol olmazsa, hakem avantaj görmediği sürece endirekt serbest vuruş verilir veya penaltı atışlarında vuruş kaçmış sayılır.” deniyor.

UEFA VE ATLETICO MADRID’İN BAŞVURUSU

Mart ayında UEFA, Atletico Madrid’in Real Madrid ile oynadığı maçta yaşanan bir olayı gündeme getirdi. Julian Alvarez’in penaltı atışı, geçersiz sayılmasına yol açan kural nedeniyle itiraza uğramıştı. Alvarez, Real Madrid’e karşı oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid’in ikinci penaltısını gole çevirmişti. Ancak VAR uyarısıyla atış sırasında topa destek ayağıyla temas ettiği ortaya çıkan Alvarez’in golü, çift vuruş yaptığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

REAL MADRID’İN ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU

Bu gelişmelerin ardından, Real Madrid penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağladı ve çeyrek finale yükselmeyi başardı. Yaşanan bu durum, yeni düzenlemenin futbol takımları ve hakemler üzerindeki etkisini de gündeme getiriyor.