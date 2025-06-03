Penaltı Kurallarında Yeni Düzenleme Açıklandı

PENALTI KURALLARINDA YENİ DÜZENLEME

IFAB, yayınladığı yeni düzenlemeyle birlikte penaltı atışları ile ilgili önemli bir değişiklik getirdi. Buna göre, penaltıyı atan oyuncu, yanlışlıkla topa iki ayağıyla aynı anda dokunduğunda veya vuruş sonrasında top, vuruş yapmayan ayağına ya da bacağına değdiğinde ve şut gol olduysa, atışın tekrarı gerekecek. Açıklamada, “Eğer gol olmazsa, hakem avantaj görmediği sürece endirekt serbest vuruş verilir veya penaltı atışlarında vuruş kaçmış sayılır.” ifadesi yer alıyor.

Mart ayında, UEFA’nın dikkatine gelen bir başka durum ise Atletico Madrid’in Real Madrid ile oynadığı karşılaşmada yaşandı. Burada Julian Alvarez’in penaltı atışının geçersiz sayılmasına sebep olan kuralın üzerinde durulduğu belirtildi. Alvarez, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda, Real Madrid’e karşı giden seri penaltılarda Atletico Madrid’in ikinci penaltısını başarıyla gole çevirmişti. Ancak, VAR müdahalesi sonrasında, atış sırasında topa destek ayağıyla temas ettiği tespit edilen oyuncunun golü, çift vuruş yaptığı gerekçesiyle iptal edilmişti. Bu durum sonucunda Real Madrid, penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükselmişti.