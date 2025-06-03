Penaltı Şutları Tekrarları Artacak

PENALTI ATILARIYLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

IFAB, yeni düzenlemesini duyurdu ve penaltıyı atan futbolcunun yanlışlıkla topa iki ayağıyla aynı anda dokunduğunda ya da top, vuruştan hemen sonra vuruş yapmayan ayağına değdiğinde, gol olması durumunda atışın tekrarlanacağını açıkladı. Açıklamada, “Eğer gol olmazsa, hakem avantaj görmediği sürece endirekt serbest vuruş verilir veya penaltı atışlarında vuruş kaçmış sayılır.” ifadesine yer verildi.

Mart ayında UEFA, Atletico Madrid’in Real Madrid ile oynadığı maçta Julian Alvarez’in penaltı atışının geçersiz sayılmasına yol açan kural hakkında başvuruda bulunduğunu bildirmişti. Alvarez, Real Madrid’e karşı oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid’in ikinci penaltısını gole çevirmişti. Ancak VAR uyarısıyla atış sırasında topa destek ayağıyla teması tespit edilen Alvarez’in golü, çift vuruş gerekçesiyle iptal edilmişti. Real Madrid, penaltı atışlarında rakibine 4-2’lik üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükselmişti.