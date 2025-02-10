Penaltı Tartışması ve Kırmızı Kart Eleştirisi

HAKEMİN PENALTI KARARI

48. dakikada Hwang’in eline çarpan topta penaltı verilip verilmeyeceği tamamen hakemin takdirine bağlı kalıyor. Richard, toplamda 4 kez kartlık hareket yapmasına rağmen yalnızca 1 sarı kart gördü. 83. dakikada Szymanski’ye yaptığı kırmızı kartlık hareketin es geçilmesi ise anlaşılır gibi değil.

MHK’DEN HIZLI DEĞİŞİKLİK

Hakem Cihan Aydın, 29 Eylül 2024 tarihindeki Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasından sonra, iddialara göre MHK tarafından bir gecede oluşturulan talimat sonucu FİFA listesinden çıkarıldı ve yerine Mehmet Türkmen atandı. O tarihten sonra Aydın, ilk defa Fenerbahçe’nin bir maçına atanmış oldu ki bu durum, hem kendisi hem de takımlarda doğal olarak tedirginlik yaratıyor.

Dün oynanan maçta VAR hakemi olarak görev alan Daniele Paterna, şu ana kadar ülkemize gelen yabancı VAR hakemleri arasında en deneyimlisi konumundadır. Bu atamaların arkasındaki yönetim, TFF ve MHK’nın pek çok eleştiriye yol açması, daha fazla dikkat gerektiren bir durum oluşturuyor.