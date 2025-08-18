Penaltılar, futbolun en dramatik anlarıdır. Penaltı vuruşları beklenmedik sonuçlar doğurur. Kalecinin tahmini, atıcı için kritiktir. Oyun teorisine göre, belirsizlik yaratarak avantaj sağlanır

PENALTILARDA MATEMATİKSEL STRATEJİLER

Büyük futbol turnuvalarının son aşamalarında penaltı atışları, tarafsız izleyiciler için sıkı bir heyecan, taraf tutanlar içinse bir çile gibi hissedilebiliyor. Futbolcular için bu an, kariyerleri açısından belirleyici bir sınav niteliği taşıyor. Penaltı atışları, spordaki en gergin ve dramatik anları sunuyor. Eurovision 2025 çeyrek finalinde İngiltere ve İsveç takımları, normal süre ve uzatmalar sonucunda eşitlik sağlanınca penaltı atışlarına geçti. Topun başına ilk geçen isim, İngiltere adına Alessia Russo oldu. Russo, İsveç kalecisi Jennifer Falk’ın uzanamayacağı köşeye vurdu. Ancak İngiltere, sonraki üç atışında gol atmayı başaramadı. Kaleci Falk, her defasında doğru köşeyi seçerek üç penaltıyı da kurtardı. İngiltere’nin beşinci atışını yapmadan önce kameralar Falk’a döndüğünde, kalecinin su şişesinden İngiliz futbolcuların isimlerini ve hangi köşelere vuracaklarını not ettiğini gösterdi.

İngiltere’nin penaltılarda olduğu gibi İsveç de aynı derecede başarısız bir performans sergiledi. İngiltere kalecisi Hannah Hampton, iki İsveç penaltısını kurtardı, diğer iki İsveçli oyuncu ise şutlarını dışarı gönderdi. Altı atış sonunda, sadece iki gol atıldı ve skor hala eşit kaldı. Bu kez, İngiltere’nin tecrübeli savunmacısı Lucy Bronze topun başına geçti. Vuruşunu kalecinin bacaklarının üzerinden tam ortadan göndererek gol attı. İsveçli genç oyuncu Smilla Holmberg, son penaltıyı üstten auta gönderince İngiltere büyük bir sevinç yaşadı. Maç sonrası röportajında Bronze, gerçekleştirdiği penaltının kararını şu şekilde açıkladı: “Kaleciyi izledim. Her penaltıda çok erken bir tarafa atlıyordu. İstatistiksel olarak kalecinin ortada beklemesi riskli. O yüzden evet, matematiği seviyorum.”

MATEMATİK VE PENALTI GERÇEĞİ

Bronze’un sözleri, önemli bir soruyu gündeme getiriyor: Matematik, futbolcuların penaltı atarken nasıl davranacaklarını belirlemelerine yardımcı olabiliyor mu? Gol atma ihtimalini artırmak için ne yapmaları gerekiyor? Yukarı mı atmalılar yoksa aşağı, sağ mı sola mı yoksa ortaya mı? Topa olabildiğince sert mi vurmalılar yoksa daha çok yerleştirmeye mi odaklanmalılar? Ya da kalecinin bir yana atlayacağı umuduyla topu orta noktaya hafifçe aşırmak anlamına gelen “Panenka” tekniğini mi denemeleri mantıklı? Başarılı olursa dahiyane, eğer kaleci bu oyuna kanmazsa son derece utandırıcı bir sonuç doğuruyor. Aslında tüm bu rekabet, kişilikler ve atmosfer bir tarafa bırakıldığında, penaltı basit bir oyuna dönüşüyor: Sadece iki oyuncu var; penaltıyı atan ve kaleci. Neyse ki, bu tür basit rekabetleri incelemek için geliştirilmiş matematiksel bir alan mevcut: Oyun Teorisi.

Oyun Teorisi’ne göre penaltı, sıfır toplamlı bir oyun niteliğindedir. Penaltıcı gol atarsa, kaleci kaybeder; kaleci kurtarırsa ya da oyuncu atışı kaçırırsa, kaleci kazanır. Yani yalnızca bir kazanan var. Penaltıcı için topu nereye atacağına dair çeşitli stratejiler, kaleci için de hangi köşeye atlayacağına dair farklı seçenekler bulunuyor. İşleri basitleştirmek için üç ihtimali temizleyelim: Sağ, sol ya da orta atış. Kaleci için de bu üç seçenek geçerli. Genellikle her iki taraf da kararlarını önceden belirliyor. İngiliz futbolcuların çeyrek finalde yaşadığı gibi, “her zaman sağa vur” gibi sabit bir strateji çoğu zaman etkili olmuyor. Çünkü bu, tahmin edilebilir hale geliyor ve kalecilerden faydalanıyor. İsveç kalecisi Falk, İngiliz oyuncuların atışlarını analiz etti.

KARMA STRATEJİLERİN ÖNCÜLÜĞÜ

Penaltılar için tek bir en iyi seçenek yok. Oyun teorisinin karma stratejisini önerdiği alanda oyuncunun kararlarına kasıtlı olarak belirsizlik katması, yani her defasında rastgele bir yön seçerek hareket etmesi gerekiyor. Penaltıcı böyle yaptığında, kaleci onun ne yapacağını çözemiyor. Ancak gerçekte tamamen rastgele karar vermek zor. Oyuncular genelde bir tarafa daha fazla yöneliyor. Bu nedenle Falk, İngiliz oyuncuların alışkanlıklarını not almıştı. 2002 yılında yapılan bir araştırmalarda, Avrupa’nın iki büyük liginde penaltı atan futbolcuların tek bir tarafı seçmek yerine topu rastgele sağa, sola ya da ortaya gönderdikleri görülmüştü. Ancak bu sırayla seçmek değil; çünkü bu da tahmin edilebilir bir düzenlilik taşıyor.

SPORDA KARMA STRATEJİLER

Futbol dışında da karma stratejilerin işe yaradığını görmek mümkün. Teniste servis, oyuncuların büyük silahlarından biridir. Profesyonel tenisçiler, servis oyunlarında ortalama olarak puanlarının yaklaşık üçte ikisini kazanıyor ki bu da servis oyunlarının yüzde 86’sını almak anlamına geliyor. Son Wimbledon finalinde, Carlos Alcaraz servis puanlarının yüzde 73’ünü, dünya bir numarasının şampiyonu Jannik Sinner ise yüzde 76’sını kazanmıştır. Servisin gücü, rakibin tepki vermek için çok az zamanı olmasından kaynaklanıyor. Elit seviyede servis atan için iki seçenek mevcut: Ortaya doğru ya da dışarıya doğru. Rakip hangi servisin geleceğini bilirse, avantaj elde ediyor. Bu nedenle servis atan oyuncular için en iyi strateji karmaşık olmak; yani rastgele seçim yapmaktır.

PENALTILARDAN İNSAN DAVRANIŞINA

Avustralya’daki Deakin Üniversitesi’nden ekonomi araştırmacısı Romain Gauriot ve ekibi, 3 binden fazla maçta yarım milyona yakın servisi analiz etti. Sonuç, profesyonel tenisçilerin servis seçiminde neredeyse mükemmel bir karma strateji kullandığını ortaya çıkardı. Ancak genç oyuncular, henüz bu stratejiyi mükemmelleştiremediğinden daha tahmin edilebilir servis atıyor. Bu durum da karma strateji kullanabilmenin, profesyonel seviyeye ulaşmayı kolaylaştıran bir beceri olduğunu gösteriyor. Karma stratejilerin spor dışında tarih boyunca kullanıldığı biçimler de mevcut. Kanadalı Naskapi halkı, avcılıkta yön seçimi için rastgeleliği yüzlerce yıldır kullanıyor. Önceki avlarda elde ettikleri ren geyiği kemiklerinin yanık izlerine bakarak, bir sonraki av yönünü belirliyorlar. Bu temelin insanın aynı kararları alma eğilimini kırdığı, bölgelerde av hayvanlarının tükenmesini önleyerek hayvanların sık avlandıkları alanlardan kaçınmasını kolaylaştırdığı belirtiliyor. Ancak bunun ne kadar etkili olduğu yönünde eleştiriler de mevcut. Pazarlık süreçlerinde de benzer şekilde belirsizlik önemli bir rol oynuyor. Yakın zamanda yapılan bir deneyde, işletme öğrencilerinin kurgusal bir anlaşma için müzakere yaptıkları görüldü. Bir senaryoda müzakereci sürekli olumsuz ve öfkeli, diğerinde ise ruh hali sürekli değişkenlik gösteriyordu. Bu belirsizlik, karşı tarafın kontrolü kaybetmesine yol açarak daha büyük tavizler vermeleri sonucunu doğurdu. Siyaset alanında da liderler, rakiplerini belirsizlik içinde bırakmak için karma stratejiler kullanıyor. Bunlar arasında siyaset biliminde “Deli Adam Teorisi” olarak bilinen yönteme örnek verilebilir. ABD Başkanı Richard Nixon, 1960’ların sonunda ve 1970’lerin başında bu yöntemi dış politikasında uyguladı. Nixon, komünist rakiplerinin kendisini öngörülemez ve mantıksız biri olarak görmelerini istiyordu. Böylece rakipleri, onun tepkilerini öngöremeyecek ve istemeden bir krizi tetikleme korkusuyla daha fazla taviz vermelerine neden olacaktı. Daha