“Penaltılarda Öne Çıkan Üç Takım”

PENALTI SAYILARI VE TAKIMLARIN PERFORMANSLARI

Trendyol Süper Lig’de oynanan maçlar sonucunda toplam 44 kez penaltı noktasına gidildi. En fazla penaltı kullanan takımlar, 5’er kezle Samsunspor, Adana Demirspor ve Beşiktaş oldu. 12. hafta maçlarının ardından milli araya girilirken, geride kalan 108 maçta penaltıların 32’si golle sonuçlandı. 12 penaltı ise başarısızlıkla sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ’IN PENALTI BAŞARISI

Beşikaş, kullandığı 5 penaltının tamamında gol kaydederek en fazla skor katkısını hanesine yazdırdı. Samsunspor, bu penaltılardan 2’sini gole çevirdi, Adana Demirspor ise 3’ünü başarıyla tamamladı. Fenerbahçe ve Trabzonspor da 4’er penaltı kullanarak dikkat çekti. Her iki takım da kullandıkları bütün penaltılarda fileleri havalandırdı. Penaltıdan gol bulamayan tek takım ise Konyaspor oldu; yeşil-beyazlılar lehine bir kez penaltı verilirken, Trabzonspor karşısında bu atıştan yararlanamadı.

IMMOBILE’IN ETKİSİ VE GOL KRALLIĞI

Beşiktaş’ın kazanıp gol attığı 5 penaltıyı da İtalyan golcü Ciro Immobile kullandı. 34 yaşındaki oyuncu, takıma ligde 8 gollük katkı sağlayarak gol krallığında zirvede yer aldı. Tüm penaltı atışlarını başarıyla sonuçlandıran Immobile, sezon başında Galatasaray’a karşı kazandıkları 5-0’lık Süper Kupa zaferinde de bir penaltı golü atmıştı. Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi’nde Eintracht Frankfurt’a karşı kullandığı penaltıyı ise kaçırdı. Immobile’yi, 4 penaltının tamamını gole çeviren Trabzonspor’un golcüsü Simon Banza takip ediyor.

HAKEM PERFORMANSLARI VE PENALTI KARARLARI

Süper Lig’de en fazla penaltı kararı veren hakem Kadir Sağlam oldu. 7 maçta düdük çalan Sağlam, 7 kez beyaz noktaya hükmetti. Adana Demirspor – Galatasaray karşılaşmasında 3 kez penaltı kararı verirken, Göztepe – Fenerbahçe, Beşiktaş – Konyaspor, Gaziantep FK – Göztepe ve Fenerbahçe – Sivasspor maçlarında da 1’er kez penaltı verdi. Kadir Sağlam’ı 6 penaltıyla Atilla Karaoğlan, 5 penaltıyla Halil Umut Meler izliyor. Bu arada, aleyhine en fazla penaltı çalınan takım Galatasaray oldu; sarı-kırmızılılar aleyhine çalınan penaltılarda 5 gol yedi. Galatasaray’ı 5’er kezle Kasımpaşa, Konyaspor ve Hatayspor takip etti.