Penaltılarda Tekrar Kuralı Değişti

YENİ PENALTI KURALINA GÖRE DEĞİŞİKLİKLER

IFAB, yaptığı yeni düzenlemeyle birlikte penaltı atışıyla ilgili belirli değişiklikler getiriyor. Penaltıyı atan futbolcunun yanlışlıkla topa aynı anda iki ayağıyla dokunması ya da topun, vuruştan hemen sonra vuruş yapmayan ayağına veya bacağına değmesi durumunda, şut gol olsa bile atış tekrarlanacak. Açıklamada ise “Eğer gol olmazsa, hakem avantaj görmediği sürece endirekt serbest vuruş verilir veya penaltı atışlarında vuruş kaçmış sayılır.” ifadesi yer aldı.

UEFA’DAN GELEN BAŞVURU

Mart ayında, UEFA, Atletico Madrid’in Real Madrid ile oynadığı maçta Julian Alvarez’in penaltı atışının geçersiz sayılmasına neden olan kuralla ilgili bir başvuru yaptığını açıkladı. Alvarez, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid’e karşı seri penaltılara giden mücadelede, Atletico Madrid’in ikinci penaltısını gole çevirmişti. Ancak VAR uyarısıyla atış sırasında topa destek ayağıyla temas ettiği belirlenen Alvarez’in golü, çift vuruş yaptığı gerekçesiyle iptal edilmişti. Real Madrid, penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükselmişti.