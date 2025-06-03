Penaltılarda Tekrar Kuralı Değişti

YENİ DÜZENLEMELER HAKKINDA AÇIKLAMA

IFAB, yaptığı yeni düzenleme ile birlikte, penaltı atışlarında bazı kuralları güncelledi. Penaltıyı atan futbolcunun topa yanlışlıkla iki ayağıyla aynı anda dokunduğunda veya vuruş sırasında topun vuruş yapmayan ayağına ya da bacağına temas etmesi durumunda, eğer gol olursa atışın tekrarlanacağını duyurdu. Açıklamada, “Eğer gol olmazsa, hakem avantaj görmediği sürece endirekt serbest vuruş verilir veya penaltı atışlarında vuruş kaçmış sayılır,” şeklinde belirtildi.

ATLETICO MADRID’İN BAŞVURUSU

Mart ayında UEFA, Atletico Madrid’in Real Madrid ile oynadığı maçta Julian Alvarez’in penaltı atışının geçersiz sayılmasına neden olan kuralla ilgili başvuruda bulundu. Alvarez, Real Madrid’e karşı oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid’in ikinci penaltısını gole çevirmişti. Ancak VAR uyarısıyla, atış sırasında topun destek ayağıyla teması olduğu tespit edilen Alvarez’in golü, çift vuruş yapıldığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

REAL MADRID’İN ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU

Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Real Madrid, bu sonuçla birlikte çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti. Yeni kurallar ve itiraz süreçleri, futbol dünyasında tartışmalara neden olmaya devam ediyor.