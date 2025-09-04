Pencap’ta Muson Yağmurları Yüzünden Nakil

SEL NEDENİYLE GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE YAPILIYOR

Pakistan’ın doğusundaki Pencap eyaletinde etkili olan muson yağmurlarının ardından 48 saat içinde 300 bin kişi daha güvenli bölgelere nakledildi. Şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve nehirlerdeki su seviyelerinin hızlı bir şekilde yükselmesi, bu tahliyelerin gerekliliğini ortaya koydu.

NEHRİ TAŞMALARINDAN ETKİLENEN KÖYLER

Pencap yetkilisi Nabeel Javed, son iki haftada Ravi, Sutlej ve Çenab nehirlerinin taşarak 3 bin 900 köyü tamamen sular altında bıraktığını açıkladı. Javed, gerçekleştirilen son tahliyelerin ardından, geçen aydan bu yana yerinden edilenlerin toplam sayısının 1,8 milyona ulaştığını bildirdi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Eyaletin Afet Yönetim Kurumu (PDMA) Genel Direktörü Arfan Ali Kathia, binlerce arama kurtarma görevlisinin acil yardım çalışmalarına katıldığını belirtirken, ordunun da sel bölgelerindeki insanları ve hayvanları güvenli alanlara taşımak için görevlendirildiğini duyurdu. Kathia, “Şiddetli muson yağmurları ve Hindistan’daki barajlardan boşaltılan sular nehirleri tehlikeli seviyelere yükseltiyor” diyerek mevcut durumu vurguladı. Kathia, bu felaketi “Pencap tarihindeki en kötü sel felaketi” olarak nitelendirdi.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Pakistan genelinde, 26 Haziran’dan bu yana meydana gelen sellerde 800’den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, Hindistan’ın Himaçal Pradeş eyaletinde de haziran ayı başından itibaren yaklaşık 300 kişi yaşamını yitirdi.