Pencap’ta Sel 2 Milyon Kişiyi Etkiledi

SEL FELAKETİ PENCAP’TA ETKİLİ OLDU

Pencap eyaletinde meydana gelen sel felaketi yaklaşık 2 milyon kişiyi etkiliyor. Bu durumu Pencap Kıdemli Bakanı Maryam Aurangzeb, yaptığı açıklamada dile getirdi. Aurangzeb, “Pencap’ta meydana gelen selden 2 milyon kişiyi etkiledi. Bu su seviyesinin ilk kez bu kadar yükseldiğini” belirtti.

HİNDİSTAN’LA İLİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Aurangzeb, “Bu Pencap tarihindeki en büyük sel felaketi. Dışişleri Bakanlığı, Hindistan’ın Pakistan’a kasıtlı olarak su saldığına ilişkin veri topluyor” diye ekledi. Yerel yetkililerin eğitim kurumları, polis ve güvenlik tesislerini kurtarma merkezleri olarak kullandığını ifade eden Aurangzeb, bölge sakinlerinin tahliye edildiğini söyledi.