Pencap’ta Sel Felaketi: 22 Ölü

SEL FELAKETİNE NEDEN OLAN KARAR

Muson yağmurlarının etkisiyle Ravi, Chenab ve Sutlej nehirlerindeki barajlarda biriken aşırı suyun boşaltılmasına karar verildi. Hindistan’ın bu eylemi, Pakistan’ın Pencap eyaletinde büyük bir sel felaketine yol açtı. Yetkililer, bu sel olayında 22 kişinin hayatını kaybettiğini, pek çok kişinin de kaybolduğunu ve yaklaşık 600 bin kişinin tahliye edilmesi gerektiğini açıkladı.

ETKİLERİ VE ZARARLAR

Yüzlerce köy sular altında kalırken, tarım alanlarında büyük tahribat meydana geldi ve birkaç köprü yıkıldı. Nehirlerin yüksek debisi, taşma riskinin halen devam ettiğini gösteriyor. Bu durum, bölgedeki yerleşim yerlerinin ve tarım faaliyetlerinin geleceği açısından tehlike arz ediyor.