“Pençe-Kilit Bölgesinde Teröristlere Ait Silahlar”

MSB AÇIKLAMASI VE ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.” denildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar detaylı olarak sıralandı.

ELE GEÇİRİLEN SİLAHLARIN DETAYLARI

Açıklamada yer alan silah listesi şu şekilde: 1 adet RPG-7 roketatar, 12 adet el bombası, 14 adet AK-47 piyade tüfeği ve 4 adet şarjör, 2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 4 adet şarjör, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet MG-3 makineli tüfek, 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek ve mühimmatı, 12 adet havalı tüfek ve çok miktarda saçma, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, çok sayıda Doçka makineli tüfek mühimmatı ve 5.56 mm’lik mühimmat, 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmat şeridi ile muhtelif piyade tüfeği parçaları.