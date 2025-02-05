Pençe-Kilit Operasyonu’nda Bir Asker Şehit Oldu

ACI HABER

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden akşam saatlerinde üzücü bir bilgi geldi. Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in şehit olduğunu açıkladı. MSB, “Kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı dileriz.” ifadesini kullandı. Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” denildi.

BAKAN’DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yayınladığı taziye mesajında şu sözlere yer verdi: “Kahraman silah arkadaşımız, 5 Şubat 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”