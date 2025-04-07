Pençe-Kilit Operasyonu’nda Mağara Tespit Edildi

TERÖRİSTLERE AİT MAĞARA TESPİT EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağaranın tespit edildiğini açıkladı. MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan arama tarama faaliyetleri kapsamında bu mağaranın bulunduğunu duyurdu.

KAHRAMAN MEHMETÇİKLERİMİZ GÖREVDE

MSB, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde teröristlere ait bir mağara tespit etti” ifadelerine yer verdi. Bu tespit, bölgedeki güvenlik çalışmalarının bir parçası olarak öne çıkıyor ve devam eden operasyonların önemini vurguluyor.