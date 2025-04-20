Pencereden Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEĞİ

Sarıyer’de, 7 katlı bir binanın en üst katında yaşayan 55 yaşındaki Hatice Güney, evde yalnızken pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olay anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve olaya tanıklık eden vatandaşlar büyük bir şok yaşadı. Polis, olaya dair araştırma başlattı. Vaka, 16 Nisan Çarşamba günü saat 12.30 civarında Ayazağa Mahallesi’nde gerçekleşti.

DÜŞÜŞ ANI VE SAĞLIK EKİPLERİ

Alınan bilgilere göre, Hatice Güney öğle saatlerinde pencereden düşmüş. Yüksekten düşen kadını gören çevredeki insanlar, hemen sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık görevlileri, ağır yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu ambulansla yakındaki bir özel hastaneye taşıdı. Kayıt altına alınan düşüş anları, güvenlik kamerasında net bir şekilde görünür hale geldi.

Ameliyata alınan Hatice Güney, yapılan tüm müdahale ve tedavilere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından araştırma yapan polis, kadının evde yalnız olduğunu belirledi. Eşi Aydın Güney’in ifadesine başvuran polis, Hatice Güney’in eşiyle birlikte yaşadığını ancak olay sırasında evde olmadığı bilgisini edindi. Polisin konuya dair çalışmaları devam ediyor.