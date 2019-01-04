İstanbul’da gemi yangını!

İstanbul Pendik açıklarında Togo bayraklı yük gemisinde yangın başladı. Gemide bulunan 15 mürettebat kurtarılırken, çalışmalar hala sürüyor.

Pendik açıklarında bir yük gemisinde yangın çıktı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait botlar da yangına müdahale etti. Yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdahale devam edilirken, geminin Togo Bayraklı M/V Mark olduğu ve armatörünün Lübnan uyruklu olduğu öğrenildi. Yangında gemide bulunan 15 mürettebat kurtarılarak hastaneye sevk edilirken, durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MİLLİYET