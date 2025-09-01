Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı Tartışıldı

PENDİK-KAYNARCA-TUZLA METRO HATTI TARTIŞMASI

Pendik Belediye Meclisi’nde, 2017’de inşaatına başlanan Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı’nın tamamlanmayan çalışmaları gündeme alındı. Eylül ayı toplantısı, Belediye Başkanı Ahmet Cin’in başkanlığında belediye hizmet binasında yapıldı. Meclisin gündem dışı bölümünde söz alan AK Parti Meclis üyesi Semanur Alioğlu Kaşıkçı, metro hattı inşaatı ve Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi (İSBİKE) hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kaşıkçı, metro hattının Nisan 2017’de başladığını belirtirken, yıllar geçmesine rağmen ikinci etap çalışmaları başlamadan hattın kaosa dönüştüğünü vurguladı.

İKİ ETAPTAKİ GECİKMELER

Kaşıkçı, Pendik-Tuzla Metro Hattı’nın iki etaptan oluştuğunu ifade ederek, 3,6 kilometrelik ilk etabın Pendik Merkez-Kaynarca Fevzi Çakmak Hattı olduğunu, ikinci etabın ise 7,6 kilometrelik Tavşantepe-Tuzla Hattı olduğunu aktardı. 2017’den bugüne kadar süren inşaatın durumu hakkında şu ifadeleri kullandı: “Kişiler ve firmalar değişmiş ama Pendiklilerin çilesi aynen devam ediyor. 2026’da tamamlanacağı söyleniyor ama gerçekte tünelin ucu karanlık. İkinci etap ihale edilip edilmediği bile belirsiz ve başlamadan kaosa dönüşmüş durumda. 8 yıldır ‘Her şey çok güzel olacak’ vaadiyle sürdürülen süreçte henüz bir etap bile tamamlanabilmiş değil. Bu inşaatın sürüncemede kalması ise bölgede ciddi trafik sorunlarına yol açıyor.”

İSBİKE SİSTEMİNİN SORUNLARI

Kaşıkçı, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2023 yılı sonunda İSBİKE sisteminin bakım onarım dönemine gireceği açıklamasına rağmen herhangi bir bakım çalışması yapılmadığını belirtti. Yeni yönetmelik revizyonunun 2025’in ilk döneminde hayata geçirileceğini ifade ederken, mevcut bisikletlerin çürümekte olduğunu ve yeni sistemin henüz kurulmadığını kaydetti. “Sosyal çürümemiz ve hırsızlığın artması nedeniyle bisikletler çalınabilir duruma geldi” dedi.

CHP GRUP SÖZCÜSÜNDEN YANIT

CHP Grup Sözcüsü Onur Uğurdan, İSBİKE ve metro hattı ile ilgili gelen eleştirilere karşılık vererek, İSBİKE’deki bisikletlerin çoğunun AK Parti döneminde alındığını belirtti. Bunların hantal karakterde olduğunu vurguladı. Uğurdan, ileriye dönük elektrikli bisiklet planlaması olduğunu aktarırken, “Ülkenin ekonomik sıkıntıları ve sosyal sorunlar nedeniyle bu bisikletler çalınabilir durumda olduğu için sistemden kaldırmak zorunda kaldık,” dedi. Ayrıca, Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı inşaatının 2018’de durdurulduğunu, 2020’de yeniden ihale yapıldığını belirtti. Hattın bir an evvel bitirilmesi için çaba sarf edildiğini vurguladı.

YÜKLENİCİ FİRMANIN ÖDEMESİ YAPILMIYOR

Uğurdan’a yanıt veren AK Parti Grup Sözcüsü Yunus Emre Özbek, “Büyükşehir’in yeterli parası yoktu ve borçlanmak istedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle ‘Borçlanabilirsiniz’ dedik. Fakat çektikleri krediyi metro inşaatlarında harcadıkları görülmüyor. Yüklenici firma yaklaşık 9,5 aydır ödeme almadan işi bırakmış durumda, ekip ve ekipman yok. Şantiyelerin önlerinde bariyerler var,” açıklamasında bulundu.

BELDE BAŞKANINDAN ELEŞTİRLER

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, metro inşaatında yaşanan gecikmelere dikkat çekerek, “Şu anda Çarşı istasyonunda sadece 3 kişi çalışıyor. Nasıl bitecek bu iş? Gebze-Tuzla etabının ihalesini yapmıyorsunuz. Önce güzergahı değiştirmeye çalıştınız, tepkiler gelince vazgeçtiniz. Adil Karaismailoğlu’nun Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde bu hattın bakanlık tarafından devralınması için resmi yazı yazdık, ama siz yapacağınızı söylediniz. Ne zaman yapacaksınız?” şeklinde konuştu. Ayrıca, “100 milyon avro borçlandınız, bu para nerede? Bir durak 6 yılda bitmez mi?” dedi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YARDIM

Toplantıda Cin, üniversiteye yeni başlayacak 6 bin öğrenciye 15’er bin lira yardımda bulunacaklarını da duyurdu. İlçedeki tüm okulların temizlik ve bakım çalışmaları ile ilgili bilgilendirme yaparak, daha önce 20 okulun basketbol ve voleybol sahalarını yaptıklarını, bu yıl ise 22 okulun sahalarını hazırlayacaklarını belirtti. Ayrıca, Orman Genel Müdürlüğü’nden yaklaşık 80 dönümlük arazinin tahsis edildiğini ve ihtiyaç duyulan hayvan barınağının yapımına en kısa zamanda başlanacağını açıkladı.