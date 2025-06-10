Pendik Ormanda Kaybolan Şahıs İçin Arama

ORMANDA KAYBOLAN ŞAHIS İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Pendik’te ormanda kaybolan bir şahıs için kapsamlı arama faaliyetleri sürüyor. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Şaban Aksoy isimli şahıs, Pendik Veli Baba Mahallesi’ndeki Aydos Ormanı yolunda 34 LD 0515 plakalı aracını yolun kenarına park ederek ormana girdi. Bir süre sonra Aksoy’dan haber alamayan ailesi, durumu hemen yetkililere bildirdi.

ARAMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve ambulans ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kaybolan şahsı bulmak için hassas burunlu köpek ve dron desteği ile arama çalışmalarına başladı. Arama faaliyetleri devam ediyor ve ekiplerin yoğun çabası sürüyor.