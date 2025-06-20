Pendik Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

PENDİK SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

İstanbul’da su kesintisiyle ilgili bilgiler açıklandı. Pendik’te su kesintisinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 20 Haziran’da İstanbul’un bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

BİLGİLER VE ETKİLENEN MAHALLE

Kesintiden etkilenen mahallelerden biri Ahmet Yesevi Mahallesi. İSKİ tarafından yapılan arıza açıklamasında, içme suyu hatlarında meydana gelen bir ariza nedeniyle 100 mm çapında bir şebeke hattı arızasına neden olduğu belirtildi.

KESİNTİ TARİHLERİ

Kesintinin başlangıç tarihi 20 Haziran 2025 olarak belirlendi. Kesintinin tahmini bitiş saati ise 20 Haziran 2025, saat 18:00 olarak duyuruldu. Kesintiyle ilgili daha fazla bilgi için ALO 185 telefon hattı aranabiliyor.