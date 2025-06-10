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Pendik’te Arama Çalışmaları Devam Ediyor

PENDİK’TE ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Pendik’te ormanlık alanda kaybolduğu bildirilen bir kişi için arama faaliyetleri başladı. Alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde 49 yaşındaki Şaban Aksoy, Pendik Veli Baba Mahallesi’ndeki Aydos Ormanı yolu üzerinde 34 LD 0515 plakalı aracını yola park ederek ormana girdi. Aksoy’dan belirli bir süre sonra haber alınamadığı için ailesi durumu yetkililere aktardı.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Başvuru üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve ambulans ekipleri yönlendirildi. Arama çalışmaları kapsamında, ekipler hassas burunlu köpekler ve dron kullanarak Aksoy’u bulmaya çalışıyor. Ekiplerin arama faaliyeti sürüyor.

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