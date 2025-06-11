Pendik’te Arama Çalışması Başlatıldı

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Pendik’te kaybolduğu düşünülen ve aracı Aydos Ormanı çevresinde bulunan kişi için acil arama faaliyetleri başladı. Edinilen bilgilere göre, 49 yaşındaki Şaban Aksoy’dan merak edilen haberler alınamamaya başladı. Ailesi, Aksoy’un GPRS sistemine sahip aracının Velibaba Mahallesi Dağ Çileği Sokak’ta park halinde olduğunu tespit etti.

CEP TELEFONU BULUNDU

Aile, park halindeki araca gitmek için yedek anahtar kullanarak kapıyı açtı ve burada Aksoy’un cep telefonunu buldu. Ancak, kendisine ulaşamadıkları için durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdiler. Bunun üzerine hızlı bir şekilde bölgeye AFAD, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ekipler, Aksoy’un aracının bulunduğu yerin çevresinde ve ormanın içerisinde arama çalışmalarına girişti. Yapılan araştırmalara rağmen Aksoy’a dair bir iz bulunamadı. Gece yarısına doğru, arama faaliyetleri geçici olarak durduruldu.