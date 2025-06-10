Pendik’te Arama Çalışması Devam Ediyor

PENDİK’TE ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Pendik’te, ormanlık alana girdikten sonra kaybolan bir şahıs için arama çalışmaları başlatıldı. Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Şaban Aksoy isimli kişi, Pendik Veli Baba Mahallesi Aydos Ormanı yolu üzerinde bulunan 34 LD 0515 plakalı aracını yol kenarına park ederek Aydos Ormanı’na doğru girdi.

AİLE, TRANSFER EKİPLERİNE HABER VERDİ

Bir süre sonra Aksoy’dan haber alamayan ailesi, durumu hemen ekiplere iletti. Yapılan ihbar sonucunda olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), itfaiye ve ambulans ekipleri yönlendirildi.

DHA KULLANILARAK ARAMA ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLÜYOR

Ekipler, kaybolan Aksoy’u bulmak amacıyla hassas burunlu köpek ve drone kullanarak arama çalışmalarına başladı. Ekiplerin arama faaliyeti sürmekte.