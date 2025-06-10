Pendik’te Arazi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

ORMAN İÇİNDE KAYBOLAN ŞAHIS İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Pendik’te ormanlık bir alanda kaybolan bir kişi için geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, 49 yaşındaki Şaban Aksoy, öğle saatlerinde Pendik Veli Baba Mahallesi’nde Aydos Ormanı yolu üzerindeki aracını 34 LD 0515 plakasıyla park etti ve ormanın içine girdi.

EKİPLER İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Bir süre sonra Aksoy’dan haber alamayan ailesi, durumu ilgili ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbarın ardından, olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaybolan şahsı bulmak için hassas burunlu köpekler ve dron kullanarak arama çalışmaları başlattı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Arama faaliyetleri aralıksız devam ediyor ve ekipler, Şaban Aksoy’un izlerini bulmak için çabalarını sürdürüyor.