Pendik’te Aykut Karagöz Vuruldu

OLAYDA TARTIŞMA VE YARALANMA

Pendik’te iş insanı Aykut Karagöz, alacak verecek meselesi yüzünden Hamza Karaman ile karşı karşıya geldi. Bu tartışmanın ardından Karagöz vurularak hayatını kaybetti. Hamza Karaman ise olay sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, dün saat 17.00 civarında Pendik Sülüntepe Mahallesi Ney Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın 3. katındaki ofiste gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki Hamza Karaman ve 45 yaşındaki Aykut Karagöz arasında bir alacak verecek tartışması patlak verdi. İkili, daha sonra Karagöz’ün ofisinde bir araya geldi. Görüşme sırasında, Aykut Karagöz yanında bulunan iki ruhsatsız tabancayı Karaman’a doğrultarak tartışmaya neden oldu. Tartışma esnasında Karaman, Karagöz’ün elindeki tabancalardan birini almaya çalışırken vurularak yaralandı. Her iki taraf da tabancalarla birbirini yaraladı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan her iki şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Aykut Karagöz ağır yaralanarak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hamza Karaman’ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ve hastanede tedaviye alındığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay anı, ofiste bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

KARAGÖZ’ÜN İŞ DURUMU

Hayatını kaybeden Aykut Karagöz’ün bir inşaat şirketi bulunuyordu. Son dönemde işlerinin kötü gitmesi nedeniyle konkordato talep ettiği öğrenildi. Ayrıca, Karagöz’ün Serhat Ardahan Spor’un eski başkanı olduğu da belirtildi.