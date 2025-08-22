Pendik’te Bağıran Şahıs Panik Yüzünden

Olayın Gerçekleştiği Yer

İstanbul Pendik’te bir bireyin “Allah’ım yardım et” diye bağırması, çevredeki vatandaşlarda panik yarattı. Bu durum üzerine, sokakta yaşanan olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay, Pendik Miğber Sokak’ta gerçekleşti ve kısa sürede sağlık ile polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Ekiplerin Müdahale Çabaları

Ekipler, olay yerine ulaştıklarında bağıran şahsın yanına gitti. Fakat yapılan ilk değerlendirmelerde, şahsın herhangi bir sağlık sorunu olmadığı tespit edildi. Olayı inceleyen sağlık çalışanları, şahsın madde bağımlısı olduğunu öğrendi. Yardım talep eden birey, ekiplerin tüm çabalarına rağmen tedavi olmayı reddetti.