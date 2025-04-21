Pendik’te Balkon Çöktü, Önlem Alındı

DAİRE BALKONU ÇÖKTÜ

Pendik’nde yer alan beş katlı bir binanın balkonunda çökme olayı yaşandı. Kaynarca Mahallesi Karlıca Sokak üzerinde bulunan bina, ikinci katındaki dairenin balkonunda kısmi bir çökme durumu ile karşılaştı. Bu çökme sonucunda balkondan kopan beton parçaları sokağa düştü.

POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın hemen ardından durumu bildiren vatandaşlar sayesinde bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, güvenlik açısından bina çevresine emniyet şeridi çekerek gerekli önlemleri aldı.